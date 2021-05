Anlegerverlag Nel ASA gelingt der Dreh ins Plus. War es das mit der Korrektur? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.05.2021, 13:39 | 161 | 0 | 0 14.05.2021, 13:39 | Foto: www.anlegerverlag.de Zu Handelsbeginn heute Morgen sah es so aus, als müsse Nel ASA die Korrektur auch heute fortsetzen. Seit mittlerweile zehn Tagen hängt der Kurs in einer Abwärtsspirale fest und verliert immer weiter an Boden. Heute Früh rutschten die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate sogar kurzzeitig unter 1,60 Euro. Der niedrigste Stand seit November! Doch von diesem Niveau startete Nel ASA eine Aufholjagd. Denn vom Tagestief bei 1,57 Euro ging es schnurstracks wieder über 1,60 – sogar bis auf 1,64 Euro nach oben. Mal eben fast fünf Prozent. Wichtig ist jetzt, dass der norwegische Wasserstoffspezialist dieses Niveau verteidigt und bis zum Handelsende vielleicht sogar noch eine Schippe drauf packen kann. Das wäre dann ein erstes (verlässliches) Zeichen für eine Trendwende. Nel ASA gelingt der Dreh ins Plus. War es das mit der Korrektur? Empfehlung für Anleger: Angesichts der dramatischen Situation bei Nel ASA haben wir das Unternehmen und vor allem die Aktie genau unter die Lupe genommen. Wo liegen die Chancen und wo die Risiken. Die Ergebnisse dieser Untersuchung können Sie hier nachlesen.





