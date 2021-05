Aus Israel tauchten in den vergangenen Tagen immer wieder Medienberichte auf, in denen ein Zusammenhang zwischen Impfungen mit dem Wirkstoff von BioNTech/Pfizer und Herzmuskelentzündungen konstruiert wurde. Auch in Deutschland sind jetzt erste Fälle aufgetreten – allerdings in verschwindend geringer Anzahl. Für Reuters waren die Fälle allerdings Grund genug, einmal genauer nachzufragen.

Die Antwort von Pfizer ließ nicht lange auf sich warten. So ließ das Unternehmen verlauten: „Unerwünschte Ereignisse werden regelmäßig und gründlich überprüft, und wir haben keine höhere Rate an Myokarditis beobachtet, als in der Allgemeinbevölkerung zu erwarten wäre.“ Und entscheiden: „Ein kausaler Zusammenhang mit dem Impfstoff wurde nicht festgestellt“. Den BioNTech-Aktienkurs beeinträchtigt diese Diskussion jedenfalls nicht. Im europäischen Handel schießt die Aktie zur Stunde fast fünf Prozent nach oben.

