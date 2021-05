Anlegerverlag BioNTech-Aktie explodiert. So reagiert die Wall Street! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.05.2021, 14:38 | 144 | 0 | 0 14.05.2021, 14:38 | Foto: www.anlegerverlag.de Im europäischen Handel können BioNTech-Aktien heute abermals kräftige Zugewinne verbuchen. Auf der Handelsplattform Tradegate schießen die Kurse aktuell nach oben und weisen ein Plus von knapp fünf Prozent auf. Die Eröffnung der Wall Street verspricht damit Hochspannung für die Anleger. Denn sofern der Kurs auch an der Nasdaq weiter nach oben schießt, könnte BioNTech den nächsten Aufwärtsdreh schaffen. In den vergangenen Tagen hatten die Kurse nämlich zunächst den Rückwärtsgang eingelegt und bis knapp vor die Haltezone um 170/175 US-Dollar zurückgesetzt. Dort scheint jetzt aber erneut starkes Kaufinteresse aufzukommen, sodass hier nun erneut der Dreh nach oben gelingen könnte. Anleger müssen sich bei BioNTech allerdings die Frage stellen, wie viel der guten Nachrichten und der zukünftigen Geschäftsentwicklung auf dem aktuellen Kursniveau schon eingepreist sind. Tipp der Redaktion: Genau dieser Frage sind wir in unserer großen BioNTech-Analyse nachgegangen. Sollten Anleger jetzt noch einsteigen? Oder vielleicht Gewinne mitnehmen? Die Antworten auf diese Fragen können Sie hier nachlesen.





