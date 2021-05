STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Mit Kursgewinnen ins Wochenende?

Der DAX zeigt sich kurz vor dem Wochenende freundlich und notiert rund 0,6% im Plus. Damit kann sich der deutsche Leitindex etwas von der Marke von 15.000 Punkten absetzen. An der DAX-Spitze notieren am Freitag die Papiere von adidas. Medienberichten zufolge wurde unlängst ein Angebot für die zum Verkauf stehende adidas-Tochter Reebok in Höhe von gut einer Milliarde US-Dollar unterbreitet. Die adidas-Aktie gewinnt 1,8%. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Allianz (WKN 840400)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind die Papiere des Münchener Versicherungsriesen Allianz. Das Unternehmen legte am Mittwoch gute Quartalszahlen vor. Die Allianz-Anteilsscheine konnten seither über 2% zulegen. 2. TUI (WKN TUAG00)

Viele Orders werden auch in der Aktie des Reise-Konzerns TUI ausgeführt. Wie das Unternehmen mitteilte, starten in diesen Tagen die ersten Flüge nach Griechenland sowie einige Kreuzfahrten von der Insel Kreta. TUI hofft auf eine erfolgreiche Sommerurlaubssaison. Bei Aktionären können die Meldungen indes keine Sommergefühle auslösen - die Aktie notiert knapp 0,5% leichter. 3. BioNTech (WKN A2PSR2)

Auch kurz vor dem Wochenende werden die Papiere von BioNTech rege gehandelt. Wie das Unternehmen unlängst bekannt gab, wir das Vakzin von BioNTech und Pfizer in den USA ab sofort auch an Kinder verimpft. Die BioNTech-Aktie zeigt sich heute leicht im Plus bei 152 Euro.

Börse Stuttgart auf YouTube

Wasserstoff-Aktien war in den vergangenen Wochen eines der ganz großen Themen an der Börse. Auf den Höhenflug folgte jetzt eine scharfe Korrektur. Platz hier gerade ein Blase oder wie das Geschehen einzuordnen? Einschätzungen von Andreas Lipkow, Kapitalmarkt-Experte bei der comdirect bank in Quickborn. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=mdFJ6PqbFvI