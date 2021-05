Anlegerverlag CureVac oder BioNTech: Welche Aktie hat auf dem jetzigen Niveau mehr Potenzial? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.05.2021, 15:37 | 323 | 0 | 0 14.05.2021, 15:37 | Foto: www.anlegerverlag.de Während die Impfstoff-Produktion bei der Mainzer Biotechschmiede BioNTech bereits unter Volldampf läuft und das Unternehmen schon fantastische Gewinne erzielt, hängen die Tübinger noch in der Warteschleife – haben aber bereits einen Nachfolger für ihren ersten Impfstoffkandidaten, der herausragende Ergebnisse verspricht. Die Voraussetzungen beider Unternehmen sind also durchaus unterschiedlich und so sieht es auch an der Börse aus. Denn während BioNTech in den vergangenen Wochen massiv zulegen konnte, hängt CureVac dieser Entwicklung hinterher. Zum Vergleich: Im April verbuchte BioNTech ein Plus von über 70 Prozent, während die CureVac-Aktie „nur“ knapp 24 Prozent zulegen konnte. Doch ist das jetzt eine Übertreibung bei BioNTech? Oder ist CureVac einfach die schwächere Aktie? Wer hat jetzt noch das größere Potenzial? Empfehlung für Anleger: Genau diesen Fragen sind wir in unserer großen Sonder-Analyse der Impfstoff-Aktien nachgegangen. Wo liegen die größten Chancen und welche Risiken müssen einkalkuliert werden. Die Ergebnisse der Analyse können Sie hier nachlesen.





