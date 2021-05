Anlegerverlag Nordex: Endlich mal wieder gute Nachrichten! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.05.2021, 16:30 | 82 | 0 | 0 14.05.2021, 16:30 | Foto: www.anlegerverlag.de Nordex-Aktionäre konnten einem in den vergangenen Wochen regelrecht leidtun, so heftig wurde die Aktie zuletzt abgestraft. Noch am 27. April notierte die Aktie im Hoch bei 26,48 Euro, nur um anschließend brutal in die Knie zu gehen. Gestern schlugen die Kurse dann bei nur noch 17 Euro auf – ein Minus von satten 35 Prozent in nur zweieinhalb Wochen. Heute haben Anleger erstmals wieder verhaltenen Grund zur Freude. Denn momentan verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent. Damit springt Nordex sowohl über die 18-Euro-Marke und schiebt sich bis an die 19-Euro-Marke vor. Wichtig wäre es jetzt im ersten Schritt, diese Gewinne nicht gleich wieder herzuschenken, sondern sich auf dem aktuellen Niveau erst einmal zu stabilisieren. Dann könnte die Trendwende tatsächlich gelingen. Empfehlung für Anleger: Schafft Nordex jetzt die Wende? Wie weit geht es dann nach oben? Was ist, wenn die Aktie jetzt sofort wieder den Rückwärtsgang einlegt? Wir haben die Aktie genau unter die Lupe genommen und die Ergebnisse unserer Analyse hier veröffentlicht.





