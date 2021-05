Anlegerverlag Nel ASA im Plus, Plug Power im Plus, ITM Power im Plus… Welche Aktie Anleger jetzt haben MÜSSEN! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.05.2021, 16:38 | 126 | 0 | 0 14.05.2021, 16:38 | Foto: www.anlegerverlag.de Die sogenannten Wasserstoffaktien arbeiten gerade geschlossen an einem Comeback. Die guten vorläufigen Zahlen von Plug Power scheinen eine ganze Branche zu beflügeln. So weisen zahlreiche Titel heute teilweise deutliche Kursgewinne auf. Nel ASA liegt derzeit zwei Prozent vorne, bei ITM Power sind es vier Prozent und Plug Power katapultiert sich sogar über 13 Prozent nach oben! Ist das die Wende am Wasserstoffmarkt? Lesen Sie unbedingt unsere große Wasserstoff-Sonder-Analyse. Hier geht´s zum Download. Ausgehend von den Höchstständen Ende Januar mussten zahlreiche Titel der Zukunftsbranche Wasserstoff herbe Verluste hinnehmen. Verluste von 40%, 50% und bei Plug Power sogar 70% mussten Aktionäre verkraften. Doch jetzt könnte das schlimmste überstanden sein, denn die Aktien arbeiten fieberhaft an einer Bodenbildung. Doch welche Aktie hat jetzt das größte Potenzial? Genau dieser Frage sind wir in unserer großen Sonder-Analyse zum Thema Wasserstoff nachgegangen! Wo liegen die größten Risiken und wer hat die größten Gewinnchancen? Die Ergebnisse der Analyse können Sie hier kostenfrei nachlesen.





