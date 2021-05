Wie könnten sich in dieser Gemengelage die Finanzmärkte in den kommenden Handelswochen entwickeln?

Die seit März 2020 grassierende Corona-Virus-Pandemie führte zu einem dramatischen Rückgang der Investitionsneigungen der Unternehmen in der Eurozone und in den USA. Dem ist nun die US-Regierung mit dem geplanten Investitionsprogramme entgegengetreten. Das Programm ist noch nicht in Kraft getreten und dennoch investieren die US-Unternehmen bereits massiv in Infrastrukturen und Digitalisierung wie 5 G. In der Eurozone ist die Erholung dagegen bisher schwächer ausgefallen. In Deutschland fließen staatliche Mittel vorrangig in Infrastrukturprogramme. Insbesondere die öffentlichen Bauinvestitionen wurden davon stimuliert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die zukünftigen Investitionen insbesondere von den Unternehmen darstellen werden. Der weitere Aus- und Aufbau eine schnellen Internets steht dabei durch die Anwendung und Nutzung der 5 G Technologie im Fokus. Die staatliche Stimulierung von Innovationen werden weiterhin essenziell sein.

Auch die fortgesetzte Transformation der deutschen Wirtschaft zu klimafreundlichen Produktions- und Prozessabläufen wird ein wichtiger Einflussfaktor für die europäischen Finanzmärkte bleiben. Dieser Prozess geht nicht ohne eine Steigerung der privaten und staatlichen Investitionen. Das bedeutet direkt, dass das Thema ESG auch in den kommenden Jahren wichtig bleiben wird.