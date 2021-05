Anlegerverlag BioNTech? Von wegen! Jetzt kommt CureVac – aber richtig! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.05.2021, 17:39 | 86 | 0 | 0 14.05.2021, 17:39 | Foto: www.anlegerverlag.de Während hierzulande beinahe immer der Name „BioNTech“ fällt, wenn es um Impfstoffkandidaten geht, holt jetzt – zumindest an der Börse – das tübingische Start-Up CureVac mächtig auf. Nachdem die Aktie schon gestern an der Wall Street drei Prozent zulegen konnte, verzeichnen die Impfstoffentwickler heute sogar einen Zuwachs von satten zehn Prozent. Damit kostet die Aktie momentan 87,55 US-Dollar. Auch wenn CureVac die Zulassung für seinen Impfstoff vermutlich erst in Kürze erhalten wird, haben die Tübinger bereits den nächsten Impfstoffkandidaten in der Pipeline. Erste Tierversuche deuten bereits darauf hin, dass dieses zweite Vakzin herausragende Ergebnisse liefern könnte. Denn bei den Tests wurden nach der Verimpfung extrem viele Antikörper gebildet, außerdem zeigten die Tiere eine sehr starke Immunantwort. Empfehlung für Anleger: Angesichts dieser Kursexplosion haben wir CureVac einmal genauer unter die Lupe genommen. Wie weit geht es noch nach oben und wo liegen die Risiken? Die Ergebnisse der Untersuchung können sie Hier nachlesen.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer