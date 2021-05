Aus kurzfristiger Sicht hat sich der Silbermarkt nicht so spannend gegeben und glänzt nicht gerade mit Ausschlägen in irgendeine Richtung.

Aus kurzfristiger Sicht hat sich der Silbermarkt nicht so spannend gegeben und glänzt nicht gerade mit Ausschlägen in irgendeine Richtung. Jedoch zeigt sich das Silber aus längerer Sicht als sehr angenehmer Zeitgenosse, denn es hat sich ausgezeichnet an unserer Szenario gehalten. Den Zielbereich von $27.045 - $28.935 hat er perfekt in der Mitte erreicht und dann langsam angefangen abzubauen.

Zwar hätten wir erwartet, dass sich das Ende der Bewegung eher an der oberen Marke des Bereichs, also an $28.935, orientiert, was auch noch immer möglich ist, aber auch mit dem aktuellen Zwischenhoch könnte die Bewegung schon durch sein. Geben wir dem Silber etwas mehr Zeit.

Nach diesem Hoch sehen wir den Kurs sinken und unter $24.04 und schließlich auch unter $20 kommen. Einzig ein Überschreiten von $30.35, was immerhin zu 40% möglich ist, könnte diese längere Korrektur vermeiden.

Insgesamt kann das Silber noch bis $28.935 steigen oder bereits jetzt schon die lange Abwärtsbewegung bis unter $20 antreten. Die Voraussetzung für diese Erwartung ist, dass der Kurs unter $30.35 bleibt.

Es gibt zwei große Szenarien für den weiteren Verlauf des Silberpreises, dazu haben wir eine Videoanalyse erstellt, die Sie hier abrufen können.

