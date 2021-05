Heute Morgen dürften sich Nel ASA-Aktionäre vorgekommen sein wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Schließlich setzten die Norweger direkt nach der Eröffnung die Talfahrt der vergangenen Tage weiter fort. So fielen die Aktien zwischenzeitlich auf nur noch 1,57 Euro. Doch auf diesem Niveau setzte starkes Kaufinteresse ein. Denn Nel ASA startete ein beeindruckendes Comeback, das Anleger so in der Form schon lange nicht mehr gesehen hatten.

Auf der Handelsplattform Tradegate schoss der Kurs in den folgenden Stunden regelrecht nach oben. Am Abend musste für einen Anteilsschein dann schon wieder 1,71 Euro auf den Tisch gelegt werden. Ausgehend vom Tagestief ein Plus von fast zehn Prozent! Damit hat Nel ASA jetzt gute Chancen, die schwache Performance der vergangenen Tage Stück für Stück wieder aufzuholen.

Empfehlung für Anleger: Um Ihnen konkrete Handlungsanweisungen geben zu können, haben wir Nel ASA komplett auf den Prüfstand gestellt. Hier können Sie die Ergebnisse unserer Sonderstudie nachlesen. Einfach hier klicken.