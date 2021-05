CureVac-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Zwar lässt die Zulassung für den Impfstoffkandidaten Nr. 1 noch auf sich warten, doch die Börse bedachte das Unternehmen schon einmal mit einigen Vorschusslorbeeren. An der Nasdaq sprang der Kurs satte vier Prozent nach oben und setzt sich damit oberhalb der vor allem psychologisch wichtigen 100-Dollar-Marke fest. Nach der zuletzt schwierigen Phase seit Mitte April ein richtiges Ausrufezeichen!

Hintergrund des Aufschwungs dürften die ersten Meldungen über den Impfstoffkandidaten Nr. 2 in der Produktpipeline sein. Denn wie CureVac bekannt gab, lassen erste Tierversuche eine herausragende Qualität des Impfstoffs CV2CoV erwarten. So bildeten sich eine hohe Anzahl an Antikörpern und die Körper wiesen eine starke Immunantwort aus.

