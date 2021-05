Aareal Bank springt heute regelrecht nach oben. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund vier Prozent in die Höhe. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 23,02 EUR. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund fünf Prozent. Bei 24,28 EUR liegt dieses Hoch. Bei Aareal Bank geht es jetzt also um viel!

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 20,85 EUR, sodass Aareal Bank in Aufwärtstrends verläuft. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

