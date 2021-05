Was für ein Tag für Aktionäre von sogenannten Wasserstoffaktien! Nel ASA: +3,71%, ITM Power: +5,5%, Plug Power: +8,75% und so weiter. Damit könnte die wochenlange Leidenszeit der Anleger jetzt in Kürze zu Ende gehen. Immerhin befinden sich die Titel seit Ende Januar in einer ausgewachsenen Krise mit Abschlägen von 40%, 50% und teilweise bis zu 70%. Doch wo gibt es jetzt das größte Aufholpotenzial?

Nahezu alle Aktien aus diesem Segment mussten in den vergangenen Wochen massive Kursverluste hinnehmen. Einzig Nel ASA konnte sich zwischenzeitlich einigermaßen behaupten. Bis, ja bis zum vergangenen Dienstag. Dann sorgten die Zahlen für das erste Quartal auch bei den Norwegern für massive Verluste. Doch damit könnte jetzt in Kürze Schluss sein, denn die Aktien stehen am Wendepunkt.

