Es hätte alles so schön sein können! Am Dienstag gab der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power seine vorläufigen Zahlen für das erste Quartal bekannt und konnte damit die Erwartungen der Analysten übertreffen. Folgerichtig ging die Aktie anschließend durch die Decke. Auch am heutigen Freitag sah es zunächst nach weiteren Kursgewinnen aus. Doch je mehr sich der Handel dem Ende näherte, desto schwächer schnitt Plug Power ab.

So blieb von dem anfänglichen Gewinn nach der Wall Street-Eröffnung nichts mehr übrig. Im Gegenteil. Der Kurs drehte schlussendlich doch noch ins Minus und beendete damit den dritten Tag in Folge mit Kursverlusten. Ist die Rallye damit schon wieder vorbei? Oder kommt Plug Power in der kommenden Woche doch noch zurück?

