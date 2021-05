Bayer-Aktionäre dürften ihren Augen nicht trauen, denn die Aktie ist nach einer eigentlich guten Woche am späten Freitagabend nachbörslich regelrecht eingebrochen. Nach einer im Xetra-Handel unveränderten Sitzung musste der Kurs nach offiziellem Handelsschluss noch Abschläge in Höhe von über drei Prozent hinnehmen! Grund dafür war ein amerikanisches Berufungsgericht, das die Strafzahlung gegenüber Bayer in zweiter Instanz bestätigte.

Bereits 2019 hatte ein Geschworenengericht dem Kläger Schadensersatz in beträchtlicher Höhe zugesprochen. Zwar wurde die Zahlung von ursprünglich knapp 100 Millionen US-Dollar auf letztlich noch 25 Millionen US-Dollar reduziert, trotzdem ging Bayer in Berufung – und verlor. Damit verspricht die nächste Woche für Bayer-Anleger jetzt absolute Hochspannung. Wie werden die Kurse am Montag zur Eröffnung reagieren?

