Endlich mal eine Woche, in der Bayer-Aktionäre allen Grund zur Freude hatten. Denn am Mittwoch veröffentlichte der Pharmakonzern seine Zahlen für das erste Quartal. Dabei konnten die Leverkusener zwar die Vorjahreszahlen nicht ganz erreichen, dafür aber die Analystenschätzungen deutlich übertreffen. Dementsprechend schossen die Kurse um über sieben Prozent nach oben. Doch zum Wochenausklang kam der nächste Hammer…

Denn Bayer musste zum zweiten Mal in einem Berufungsverfahren in den USA eine herbe Schlappe einstecken. Das zuständige Gericht in San Francisco bestätigte das erstinstanzliche Urteil aus 2019 und verurteilte Bayer zu einer Strafzahlung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar an den Kläger, der das Glyphosat in Bayer- bzw. Monsanto-Produkten für seine Krebserkrankung verantwortlich macht. Der Aktienkurs brach daraufhin im späten Handel um über drei Prozent ein.

Fazit: Dieses Urteil macht die Kursgewinne der Woche schon fast wieder vergessen. Kann Bayer sich davon erholen? Oder müssen Montag weitere Verluste einkalkuliert werden? Lesen Sie hier, wie es in der neuen Woche für Bayer weitergeht. Einfach hier klicken.