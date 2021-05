Produktion rauf, Gewinne rauf und Dividende rauf! Alles was Aktionäre lieben!

Ein höherer Bruttoumsatz, eine höhere Dividende und perspektivisch eine höhere Goldproduktion der ‚Blanket‘-Mine – viel besser könnte es für Caledonia Mining (WKN: A2DY13 / TSX: CAL) gar nicht laufen. Das gilt vor allem im Hinblick auf eine Untergrundüberschwemmung und einem ‚Fall-of-Ground‘. Beide Ereignisse beeinträchtigten zwar die Goldgehalte und die Produktion im ersten Quartal 2021, doch am Ende befeuerten diese Rückschläge den unwiderstehlichen Erfolgs- und Entwicklungszwang von Caledonia nur noch weiter.

So lag das Unternehmen im Zeitraum Januar bis März 2021 mit einem Bruttoumsatz von 25,7 Mio. USD leicht über den 23,6 Mio. USD, die in Q1-2020 erzielt worden waren. Aufwärts ging es auch bei der Dividende, und zwar gleich um satte 46,7 % auf 11 Cent je Aktie.

Aus Rückschlägen in den Vorwärtsgang!

Leicht zurück ging bei Caledonia im 1. Quartal 2021 das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das bei 9,5 Mio. USD lag, verglichen zum Vorjahreszeitraum, wo es noch 9,8 Mio. USD waren. Ebenso nach unten bewegte sich der Cashflow, der 2 Mio. USD betrug, während er in Q1-2020 noch bei 10,1 Mio. USD lag. Gründe dafür finden sich vor allem in einem erhöhtem Umlaufvermögen, das wiederum höheren Beträgen für Goldverkäufe geschuldet war. Doch Caledonia wäre nicht Caledonia, wenn es diese nicht schon längst bzw. nach Ende des 1. Quartals beglichen hätte.

Einen leichten Rückgang erlebten zudem auch die Nettobarmittel in Höhe von 13 Mio. USD, verglichen zu 13,8 Mio. USD, die in Q1-2020 gemeldet wurden. Infolge von Untergrundüberschwemmungen ließ auch die Goldproduktion mit 13.197 Unzen im Vergleich zu den Ergebnissen der ersten drei Monate des vergangenen Jahres (14.233 Unzen) etwas nach. Dasselbe gilt für den Goldgehalt, der aufgrund eines ‚Fall-of-Ground‘-Ereignisses mit 2,98 g/t etwas geringer ausfiel als im Vergleichszeitraum 2020, wo er bei 3,35 g/t lag.

Positive Perspektive!

Caledonia hat ein ohne Zweifel schwieriges Quartal hervorragend gemeistert und kann nun umso zuversichtlicher nach vorne schauen. Die bereits jetzt sichtbaren positiven Trends versprechen noch weitere Highlights.

Im April erhöhte sich die Quartalsdividende auf 12 Cents, was einem satten Plus von 9 % entspricht bzw. eine sagenhafte kumulative Steigerung von 75 % seit Oktober 2019 darstellt. Der Treiber hinter dieser phänomenalen Erhöhung liegt in der Eröffnung des Zentralschachts der ‚Blanket‘-Mine. Diese Inbetriebnahme Ende März stellt sozusagen das Tor hin zu einer noch höheren Produktivität und Prosperität dar.

Wie zum Beweis übertraf die Goldproduktion im April die monatliche Quartalsproduktion um rund ein Viertel (24 %) und erreichte sagenhafte 5.470 Unzen. Somit liegt Caledonias Goldproduktionsprognose nun zwischen 61.000 und 67.000 Unzen.

Weitere gute Nachrichten gefällig? Kein Problem bei Caledonia, denn bereits Ende April hat sich der Bargeldbestand mit 16,3 Mio. USD wieder prächtig erholt und legte innerhalb nur eines Monats um 2,5 Mio. USD zu.

Fazit: Herausforderungen gemeistert, weiteres Wachstum im Visier!

Für Steve Curtis, CEO von Caledonia, stellen die im 1. Quartal 2021 erfahrenen kleineren Rückschläge und vor allem erfolgreich gemeisterte Herausforderungen einen Grund dar, noch zuversichtlicher nach vorne zu schauen. Denn diese ungeplanten Zwischenfälle und die Schlagkraft des Minenteams vor Ort, die nicht nur den ‚Fall-of-Ground‘ schnell und entschlossen behoben haben, sondern auch Vorkehrungen dafür getroffen haben, um solche zukünftigen Zwischenfälle noch besser bewältigen zu können, stimmen den Manager ausgesprochen positiv!

Also gut ausgestattet und mit Blick auf die auch im Mai überdurchschnittlich starke Erholung der Goldproduktion steigt das Vertrauen darin, dass man nicht nur die Produktionsprognose für 2021 von 61.000 bis 67.000 Unzen Gold erreichen wird, sondern diese ab dem kommenden Jahr sogar noch deutlich steigern kann, auf dann rund 80.000 Unzen Gold pro Jahr.

