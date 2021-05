Anlegerverlag Nel ASA, Plug Power & Co. im Aufwind. So verdienen Sie am Comeback der Wasserstoff-Aktien! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.05.2021, 10:41 | 179 | 0 | 0 15.05.2021, 10:41 | Foto: www.anlegerverlag.de Eindrucksvoll haben sich in dieser Woche die sogenannten Wasserstoff-Titel zurückgemeldet. Nachdem sich die Aktien seit den Höchstständen Ende Januar in der Krise befanden, leiteten überraschend gute Geschäftszahlen des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers Plug Power in dieser Woche eine Trendwende ein. Alleine Plug Power sprang im Wochenvergleich acht Prozent nach oben. Vom Montagsschlusskurs gerechnet sogar um über 20 Prozent! Nach diesen Kursgewinnen haben die Titel jetzt die realistische Möglichkeit, die mittelfristigen Abwärtstrends (endlich) zu durchbrechen. An den langfristig herausragenden Aussichten hat sich ohnehin nichts geändert. Denn Wasserstoff hat das große Potenzial unsere Energie- und Klimaprobleme zu lösen. Damit stellen sich jetzt viele Anleger die Frage, wie sie von dem anstehenden Boom profitieren können. Anleger-Tipp: In unserer großen Sonderanalyse zum Thema Wasserstoff sind wir genau dieser Frage nachgegangen. Welche Aktie hat die größten Gewinnchancen und wo müssen die größten Risiken einkalkuliert werden? Die Studie können Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





