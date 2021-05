Doch darauf möchte sich CureVac nicht ausruhen und arbeitet schon fieberhaft an einem Nachfolger des Impfstoffkandidaten, der in ersten Tierversuchen bereits herausragende Ergebnisse gezeigt hat. So führt die Verimpfung zu einer starken Immunantwort und zu einer erhöhten Antikörperproduktion.

Der Aktienkurs kennt seit einigen Tagen nur noch eine Richtung: Nach oben. So konnte CureVac alleine in den vergangenen beiden Tagen rund zwanzig Prozent zulegen. Mittlerweile kostet ein Anteilsschein fast 110 US-Dollar, womit nur noch zehn Prozent zu den historischen Höchstständen fehlen.

Fazit: Momentan sieht es bei CureVac ganz gut aus. Doch wie weit geht es für die Aktie noch nach oben? Und wo liegen die Risiken? Die Antworten finden Sie hier.