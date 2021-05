Anlegerverlag BioNTech geht mit Schwung ins Wochenende! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.05.2021, 12:48 | 78 | 0 | 0 15.05.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wow, was für ein Comeback von BioNTech! Das deutsche Biotech-Unternehmen kann eine Menge Schwung mitnehmen. Der Kurs schießt kurz vor dem Wochenende nochmal kräftig in die Höhe und kann fast zweistellig zulegen! Nachdem es zuletzt arge Probleme an der Börse gab, ist das ein tolles Zeichen für die Anleger, die nun wieder neuen Mut schöpfen! Download-Tipp: Setzt man mit BioNTech also auf das richtige Pferd? Diese Aktie könnte Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind scheinbar gut, wenn man auf die Erfolge der letzten Wochen schaut. Für den ausführlichen Report: Einfach hier klicken. BioNTech ist bei seinem Aufschwung momentan zwar vollständig auf den Erfolg des Impfstoffs angewiesen, hat jedoch noch viel mehr für die Zukunft zu bieten! Das Unternehmen hat auch eine sehr gut ausgereifte Krebsforschung im Hintergrund laufen, die ebenfalls zum Steckenpferd werden wird. Das Zukunftspotenzial des deutschen Unternehmens ist riesig! Sollte die Pandemie also in wenigen Jahren komplett vorbei sein und die Impfungen immer weiter zurückfahren, gibt es trotzdem noch viele Gründe diese Aktie zu kaufen. Die mRNA-Forschung ist etwas ganz besonderes und wird die Welt revolutionieren! Auch deshalb geht der Kurs am Freitag um 9 Prozent und 13,10 Euro nach oben, sodass er bei 158,75 Euro Halt macht! Fazit: Ist BioNTech also die Aktie der Zukunft, die Ihr Depot zum Wachsen bringt? Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer