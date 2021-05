Anlegerverlag Nel ASA oder Plug Power? Was ist jetzt die bessere Wahl? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.05.2021, 13:48 | 76 | 0 | 0 15.05.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Aktionäre von sogenannten Wasserstoff-Aktien dürften derzeit gleich mit zwei Dingen beschäftigt sein: Zum einen der Ärger über die massiven Verluste seit Ende Januar, zum anderen die Freude über die jüngsten Kursgewinne bei Nel ASA, Plug Power & Co. Denn insbesondere die vorläufigen Quartalszahlen von Plug Power, die am 17. Mai hoffentlich offiziell werden, haben der Branche neues Leben eingehaucht. Die Plug Power-Aktie lag am Freitagabend rund 25 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Bei Nel ASA ist der Anstieg zwar nicht so stark ausgefallen, allerdings hatten die Norweger vorher auch (deutlich) weniger verloren als Plug Power. Mit den jüngsten Kursgewinnen stellen Anleger sich jetzt zu Recht die Frage, mit welchen Aktien sie ihre vorangegangen Verluste wieder aufholen können… Genau dieser Frage sind wir in unserer großen Analyse der Wasserstoff-Aktien nachgegangen. Wo liegen die größten Chancen und wo die größten Risiken? Diese Analyse können Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer