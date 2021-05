Was waren das für zwei turbulente Sitzungen zum Wochenausklang? An Himmelfahrt drehte der Dax zunächst ins Minus und schlug kurz nach der Eröffnung bei nur noch 14.811 Punkten auf. Man konnte die Bären förmlich schmatzen hören, doch dann schlugen die Bullen zurück. Eiskalt. Und mit voller Kraft. Denn ausgehend von diesem Niveau schossen die Kurse regelrecht nach oben. Schon am Donnerstag lag der Schlusskurs mit 15.200 Zählern fast 400 Punkte über dem Tagestief…

Am Freitag setzte der Index dann sogar noch einen drauf. Es folgten weitere 1,43% Kursgewinn und mit 15.416 Zählern der zweithöchste Schlusskurs in der gesamten Dax-Historie! Damit sind die Allzeithochs jetzt in unmittelbarer Reichweite und deren Überbieten könnte ein wahres Kursfeuerwerk auslösen.

