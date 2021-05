Anlegerverlag Bayer kassiert die nächste Pleite. War es das schon wieder mit der Erholung? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.05.2021, 14:47 | 24 | 0 | 0 15.05.2021, 14:47 | Foto: www.anlegerverlag.de Bereits zum zweiten Mal ist der Pharmakonzern Bayer in den USA in Berufung gegangen gegen ein Urteil auf Schadensersatz in Millionenhöhe aufgrund der Glyphosat-Affäre. Und bereits zum zweiten Mal mussten die Leverkusener eine Schlappe einstecken. Denn gestern Abend entschied das Berufungsgericht in letzter Instanz zugunsten des Klägers auf Schadensersatz in Höhe von 25 Millionen US-Dollar. Damit könnte die Erholung der Bayer-Aktie nun ebenso schnell vorbei sein, wie sie begonnen hat. Am Mittwoch veröffentlichte das Unternehmen überraschend gute Geschäftszahlen für das erste Quartal, woraufhin die Aktie über sieben Prozent nach oben sprang. Es folgten zwei unveränderte Sitzungen, ehe der Kurs gestern Abend nachbörslich aufgrund des US-Urteils fast vier Prozent zusammensackte. Empfehlung für Anleger: Die nächste Woche verspricht Hochspannung bei Bayer. Angesichts dieser Dramatik haben wir die Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und Chancen und Risiken herausgearbeitet. Die Ergebnisse dieser Analyse können Sie hier nachlesen. Einfach hier klicken.





