Die Aktienmärkte rund um den Globus haben eine turbulente Woche hinter sich. Bis zur Wochenmitte tendierten die Kurse nahezu flächendeckend nach unten, wobei vor allem die Technologie-Indizes Verluste erlitten. Inflationswarnungen durch die Fed belasteten die Stimmung. Doch dann folgte am Donnerstag ein beeindruckendes Reversal. Allein der Dax explodierte ausgehend vom Donnerstags-Tief bis zum Handelsende am Freitagabend um über 600 Punkte!

Auch in den USA waren die letzten Stunden der Woche wieder von Kursgewinnen geprägt. Der Dow Jones pirscht sich damit Stück für Stück wieder an sein bisheriges Rekordhoch im Bereich von 35.000 Zählern heran. Hier fehlen aktuell nur noch zwei bis drei feste Sitzungen, um einen neuen Höchststand zu klettern. In den USA ist die Impfkampagne bereits (deutlich) weiter fortgeschritten als hierzulande und das scheint die Börsen zu beflügeln – und gibt gleichzeitig einen Vorgeschmack, was für deutsche Aktien möglich ist.

Angesichts dieses Potenzials haben wir Aktien herausgesucht, die von dem bevorstehenden Ende der Lockerungsmaßnahmen ganz besonders profitieren sollten. Weitere Informationen können Sie hier abrufen. Einfach hier klicken.