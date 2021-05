Anlegerverlag Plug Power: Am Montag geht es um alles! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.05.2021, 17:48 | 39 | 0 | 0 15.05.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Am Dienstag gab der amerikanische Brennstoffzellenherster Plug Power die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres bekannt. Vorläufig deshalb, weil die Vorlage der endgültigen Zahlen auf Montag, den 17. Mai, verschoben werden musste. Doch falls das endgültige Ergebnis hält, was die vorläufigen Daten versprechen, könnte Plug Power seine seit Ende Januar andauernde Talsohle endgültig durchschreiten. Denn Plug Power scheint sowohl bei den Umsätzen als auch bei der Marge überzeugen zu können. Viel wichtiger aber noch ist das (deutliche) Übertreffen der Analystenerwartungen. Fast schon folgerichtig ist der Aktienkurs in dieser Woche regelrecht explodiert. Immerhin lag der Freitagsschlusskurs rund 25 Prozent über dem Montagsschluss. Angesichts dieser hochspannenden Situationen haben wir Plug Power genau unter die Lupe genommen. Die Analyse können Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Hier geht’s zum Download.





