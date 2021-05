+8,93% und +7,46% – das ist die Bilanz von CureVac an den vergangenen beiden Tagen an der Nasdaq. Unter dem Strich sprang die Aktie rund 15 US-Dollar nach oben. Damit könnte die Aktie die kurzfristige Schwächephase vom Wochenanfang jetzt überwunden haben, zumal das Unternehmen beinahe ausschließlich positive Meldungen liefert. So arbeiten die Tübinger bereits an einem Nachfolger des ersten Impfstoffs, der schon jetzt herausragende erste Ergebnisse bringt.

Mit dem jüngsten Anstieg notiert die Aktie jetzt nur noch rund zehn Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch. Zehn Prozent mag sich für konservative Titel nach einer Menge Holz anhören, doch CureVac hat bereits bewiesen, dass solche Anstiege an zwei, vielleicht sogar an nur einem Tag möglich sind. Wichtig wird sein, wie die Aktie am Montag aus den Startlöchern kommt.

Empfehlung für Anleger: Angesichts der aktuell hochspannenden Entwicklung haben wir CureVac ganz genau unter die Lupe genommen. Wie hoch sind die Gewinnchancen? Wo liegen die Risiken? Die Ergebnisse der Studie können Sie hier nachlesen. Einfach hier klicken.