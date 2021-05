Der Dax hat zwei spektakuläre Handelstage hinter sich. Am Himmelfahrtstag schlugen die Kurse zu Handelsbeginn zunächst bei nur noch 14.816 Zählern auf. Das war der niedrigste Kurs seit dem 29. März! Dort drehte der Index dann spektakulär nach oben und schloss 400 Punkte höher. Gestern ging es dann weitere 200 Zähler nach oben, sodass der Index in den Stunden nach dem Donnerstagstief unter dem Strich über vier Prozent gewonnen hat!

Mit diesem Anstieg rückt nun sogar das bisherige Allzeithoch in greifbare Nähe. Den bisher höchsten in seiner Geschichte erreichte der Dax am 19. April mit einem Stand von 15.501 Zählern. Bis dahin ist es jetzt nur noch ein Wimpernschlag und sollte der Index diese Hürde nehmen, winken sogar noch weitere Kursgewinne. Die Chancen in den kommenden Wochen gutes Geld zu verdienen, sind also da.

Empfehlung für Anleger: Immer mehr Geimpfte, immer mehr Lockerungen und dazu die warmen Temperaturen. Das Ende des Lockdowns rückt quasi täglich näher. Zeit, Ihr Depot für den anstehenden Börsensommer zu rüsten. In unserer aktuellen Studie haben wir die Aktien für Sie identifiziert, die nach dem Lockdown-Ende das größte Gewinnpotenzial aufweisen. Die Namen der Aktien finden Sie hier.