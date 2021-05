Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer war der erste, der in der europäischen Union zugelassen wurde. Aufgrund der extrem hohen Wirksamkeit und den verhältnismäßig geringen Nebenwirkungen ist der Impfstoff von BioNTech hierzulande mit Abstand der beliebteste. Und das spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen wider. Allein im ersten Quartal hat das noch junge Unternehmen aus Mainz über zwei Milliarden Euro umgesetzt und dabei 1,128 Milliarden Euro verdient!

Angesichts der bei der Impfstoffentwicklung bewiesenen Kompetenz ist gut vorstellbar, welche Schätze BioNTech in Zukunft noch hervorbringt – zumal jetzt so viel Geld in der Kasse ist, um die Infrastruktur massiv zu verbessern. Tendenz steigend, da die Umsätze auch in den kommenden Quartalen mindestens ähnlich hoch ausfallen dürften.

