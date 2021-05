„Glyphosat“, „Glyophosat“, „Glyphosat“ – der ein oder andere Bayer-Aktionär dürfte bei diesem Wort bereits Albträume bekommen. Egal, was der Pharma-Riese macht und egal, wie gut die Zahlen sind, irgendwann holt ihn das Monster aus der Vergangenheit wieder ein. Zuletzt erlitt Bayer am Freitagabend eine empfindliche Niederlage, als ein US-Berufungsgericht die Schadensersatzforderung eines Klägers in Höhe von 25 Millionen US-Dollar bestätigte.

Unmittelbar nach dieser Nachricht ging es für die Bayer-Aktie, die sich gerade wieder erholt hatte, zurück in den Börsenkeller. Noch am Mittwoch hatte das Unternehmen überraschend gute Geschäftszahlen für das erste Quartal präsentiert, woraufhin die Aktie satte sieben Prozent nach oben geschossen war. Nach zwei unveränderten Sitzungen ging es dann im nachbörslichen Handel am Freitag wieder vier Prozent runter…

Empfehlung für Anleger: Die nächste Woche verspricht Hochspannung bei Bayer. Angesichts dieser Dramatik haben wir die Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und Chancen und Risiken herausgearbeitet. Die Ergebnisse dieser Analyse können Sie hier nachlesen. Einfach hier klicken.