Die Hoffnung war groß beim norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA, als das Unternehmen am vorvergangenen Dienstag die Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlichte. Tatsächlich waren die Zahlen auch so schlecht nicht, immerhin konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 24% gesteigert werden. Doch leider interpretierte der Markt die Ergebnisse völlig anders und schickte den Kurs in den Keller.

Von rund 2,40 Euro stürzte die Aktie auf 1,57 Euro ab. Dort gelang gestern dann ein kleiner Aufschwung, die den Kurs aber auch nur auf 1,70 Euro zurückbrachte. Auch wenn Wasserstoff unbestritten ein großer Problemlöser sein kann, muss Nel ASA jetzt langsam Tempo machen. Sonst spielt die Musik zukünftig ohne die Norweger. Um das zu vermeiden, sollte der Kurs jetzt zeitnah die Zwei-Euro-Marke zurückerobern.

