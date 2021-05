Zwar gibt es weltweit mittlerweile einige Länder, die schon weiter sind als Deutschland, doch global werden noch Milliarden an Impfstoffdosen benötigt. In Deutschland haben mittlerweile über 36 Prozent der Menschen ihre erste Impfung erhalten. Länder wie die USA, Israel oder Chile sind bereits deutlich weiter. So haben in den USA knapp 40 Prozent der Menschen bereits ihre zweite Impfung erhalten, in Chile sind es schon über 40 Prozent und in Israel sogar über 60 Prozent.

Die Impfkampagne in Deutschland nimmt immer mehr an Fahrt auf – doch es fehlt an allen Ecken und Enden ausreichend Impfstoff. Gut, dass der Tübinger Impfstoffhersteller CureVac bereits die Zulassung für seinen Impfstoff CVnCoV beantragt hat und vermutlich noch im Mai – spätestens im Juni bekommen wird. Da der Hersteller parallel zum Zulassungsverfahren bereits mit der Produktion begonnen hat, können die Tübinger unmittelbar nach der Zulassung mit der Auslieferung beginnen. Die Abnehmer stehen bereits Schlange!

Alles über die CureVac-Aktie lesen Sie hier

Wer an Absatzmärkten für den CureVac-Impfstoff zweifelt, sollte sich eines vor Augen führen: Hierzulande vergeht kaum ein Tag, ohne dass über das Impftempo geschimpft wird, weil kein Impfstoff vorhanden ist. Dabei liegt Deutschland weltweit momentan auf Platz 11 der „Impf-Rangliste“. Auf Basis dieser Daten lässt sich erahnen, wie es in anderen Ländern aussieht.

CureVacs zweiter Impfstoffkandidat schon in der Pipeline

Doch CureVac kann noch mehr! Denn auch wenn der erste Impfstoff noch nicht einmal zugelassen ist, arbeiten die Tübinger bereits an einem Nachfolgekandidaten. Dieser Impfstoff – namentlich CV2CoV – liefert in ersten Tierversuchen absolut herausragende Ergebnisse. Nach den Impfungen konnten eine extrem starke Immunantwort und eine verstärkte Antikörperbildung in Abhängigkeit von der Stärke der Dosis festgestellt werden.

Zu diesen Daten passt die Entwicklung des Aktienkurses. Denn nachdem CureVac Anfang Mai ein Allzeithoch bei 121,89 US-Dollar (Haupthandelsplatz ist die Nasdaq an der Wall Street), ging die Aktie zwar kurz in die Knie, konnte in den vergangenen Tagen aber wieder extrem zulegen. Derzeit notiert der Kurs bei rund 110 US-Dollar und damit in Schlagdistanz zu den Allzeithochs.

Fazit: CureVac schickt sich an, den Markt der Impfstoffhersteller in Kürze kräftig durcheinander zu wirbeln. Davon sollte auch die Aktie profitieren. Doch Anleger sollten jetzt nicht den Fehler machen und „blind“ kaufen. Wie groß die mittelfristigen Gewinnchancen mit der CureVac-Aktie sind und wo die Risiken liegen, lesen Sie in unserer großen CureVac-Sonderanalyse, die Sie an diesem Sonntag ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.