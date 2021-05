Anlegerverlag Bayer zurück im Tal der Tränen. Darauf kommt es jetzt am Montag an! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.05.2021, 08:48 | 77 | 0 | 0 16.05.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Welch Freude herrschte zur Wochenmitte bei Bayer-Aktionären. Schließlich hatte der Pharma-Riese bewiesen, auch in schwierigen Zeiten gutes Geld verdienen zu können. So waren die am Mittwoch veröffentlichten Geschäftszahlen deutlich besser als die Anleger erwartet hatten. Folgerichtig schoss der Kurs über sieben Prozent nach oben. Das bedeutete den größten Tagesgewinn der Bayer-Aktie seit dem 9. November 2020. Fordern Sie unsere große Bayer-Sonderanalyse am besten noch heute an. Einfach hier klicken. Doch die Freude währte nur kurz. Denn bereits am Freitagabend wurde Bayer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt! Ein Berufungsgericht in den USA entschied auch in zweiter Instanz zugunsten des Klägers, der Bayer auf 25 Millionen US-Dollar aufgrund einer durch Glyphosat hervorgerufenen Krebserkrankung verklagt hatte. Daraufhin stürzte die Aktie im nachbörslichen Handel um vier Prozent ab. Entscheidend wird jetzt sein, ob Bayer diesen Rückschlag kurzfristig abschütteln kann. Wie hoch die Chancen sind und welche Risiken bei Bayer lauern, lesen Sie in unserer großen Sonderanalyse zu Bayer. Diese Studie können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenfrei lesen. Einfach hier klicken.





