Eine volle Fahrt voraus zum Rekordhoch im DAX kann man unterstellen, wenn sich die Dynamik der letzten Handelssession fortsetzt. Der Deutsche Aktienindex hat sich erneut einmal durch die Range gearbeitet.

In der vergangenen Handelswoche gab es die Spaltung der Marktphasen in eine schnelle Schwächephase und die darauffolgende Erholung. Dabei zog der DAX vor allem in der zweiten Wochenhälfte stark an und schloss letztlich auf dem Wochenhoch.

Genau dieses Bild wiederholte sich in dieser Woche erneut. Nachdem der erste Handelstag noch fast unverändert eröffnete und schloss, kam m Dienstag richtige Bewegung in das Marktgeschehen. Wir tauchten wieder in die bekannte Range des DAX ein, die uns seit Ostern begleitet und durchliefen sie. Einen Halt gab es jedoch nicht direkt an der Unterkante, sondern vielmehr kurz vor der runden 15.000er-Marke. Hintergrund war die Inflationsangst in den USA, welche im Wochenverlauf noch einmal zunahm. Starke Verbraucherpreise legen sich auf das Gemüt der Börsianer. Steigende Anleihekurse legten den Schluss nahe, dass die US-Notenbank früher als erwartet die Zinsen anheben könnte. An der Wall Street war es einer der schwächsten Tage in diesem Jahr.

Nach der Konsolidierung am Mittwoch fielen die Kurse dann am Donnerstag noch einmal stärker. Mit dem direkten Start unter 15.000 Punkten tauchten wir tief in das GAP der Vorwoche ein, welches nach dem schwachen Handelstag mit einem Tief bei 14.845 Punkten noch vorhanden war. Tatsächlich schlossen wir diese Kurslücke und testeten diesen Kurs noch einmal. Sicherlich war auch das geringere Volumen am Donnerstag, der offiziell ein Feiertag war, ein Grund für die schnellen Bewegungen.

Es folgte kurz darauf ein ebenfalls dynamischer Abprall wie in der Handelswoche zuvor. Die 15.000 wurden zum Mittag direkt wieder erobert und lösten das Reversal aus, was sich dann über den Donnerstag in den Freitag hinein zog. Die Zinsangst verflog, nachdem aus Richtung der US-Notenbank beruhigende Worte kamen und sich einige Wirtschaftsdaten wie das Verbrauchervertrauen abkühlten.

Plötzlich standen wir wieder an der oberen Begrenzung der Range und hatten dort das letzte offene GAP auf der Oberseite vor Augen. Es wurde kurz vor dem XETRA-Schluss geschlossen - eine Aufholjagd im DAX, der sich wie folgt präsentierte:

Die Spanne zwischen Tiefstkurs und dem Hoch betrug 600 Punkte. Das Hoch der Woche lag damit bei 15.417 Punkten, was genau dem Eröffnungskurs der Woche entspricht. Ein punktgleich unveränderter Wochenschluss trotz hoher Volatilität innerhalb dieser Zeit: