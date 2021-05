Der Deutsche Aktienindex hat am Donnerstagmorgen eine kräftige Rallye eingeleitet. Der Index sprang ausgehend vom Tagestief bei 14.816 Zählern um vier Punkte nach oben. Am Freitag sattelte der Kurs dann weitere 200 Punkte auf, sodass der Dax letztlich mit 15.417 Punkten ins Wochenende ging. Immerhin der zweithöchste Schlusskurs in der gesamten Dax-Historie. Die Indikation des Brokers Lang & Schwarz (am Wochenende eine recht verlässliche Größe) dürfte sich die Rallye morgen fortsetzen.

Denn laut Lang & Schwarz verbesserte sich der Index gestern um weitere 55 Punkte auf 15.472 Zähler. Damit dürfte morgen der Kampf um das Allzeithoch weitergehen. Der höchste jemals erreichte Wert liegt bei 15.502 Punkten. Diese absolute Bestmarke in also in absoluter Schlagdistanz. Der Montag verspricht also absolute Hochspannung.

