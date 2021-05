Anlegerverlag Ist Nel ASA auf dem aktuellen Niveau eine günstige Gelegenheit für Schnäppchenjäger? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.05.2021, 12:48 | 23 | 0 | 0 16.05.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Seit Ende Januar befinden die sogenannten Wasserstoff-Aktien im Korrekturmodus. Dabei zeigte der norwegische Elektrolyse-Spezialist Nel ASA monatelang eine hohe innere Stärke. Damit ist es jetzt jedoch vorbei… Denn seit rund zehn Tagen befindet sich der Kurs in einer ausgewachsenen Talfahrt. Von 2,46 Euro am 3. Mai ging es bis auf 1,57 Euro am Freitagmorgen. Ein Minus von 36 Prozent innerhalb von nur wenigen Tagen. Zur Erinnerung: Ende Januar markierte Nel ASA sein bisheriges Allzeithoch bei einem Kurs von 3,40 Euro. Das Tagestief von Freitag bedeutete also ein Minus von 54 Prozent! Auf diesem Niveau setzte dann schlagartig ein gewaltiges Kaufinteresse ein. Denn Nel ASA sprang am Freitag im weiteren Handelsverlauf noch rund zehn Prozent nach oben und schloss bei 1,71 Euro. Ist das vielleicht schon der Startschuss zu einer Aufholjagd? Ist die Aktie damit jetzt ein Turnaround-Kandidat? Und wie groß sind die Risiken für Anleger? Genau um diese Fragen geht es in unserer Nel ASA-Sonderanalyse, die Sie an diesem Sonntag ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.





