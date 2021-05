Am vergangenen Mittwoch war die Welt noch halbwegs in Ordnung und Bayer machte endlich einmal wieder positive Schlagzeilen. Denn das Unternehmen veröffentlichte seine Geschäftszahlen für das erste Quartal und wusste dabei zu überzeugen. Immerhin gelang es, die Erwartungen der Anleger und Analysten zu übertreffen. Fast schon folgerichtig sprang der Bayer-Aktienkurs um über sieben Prozent nach oben. Doch schon am Freitagabend war es mit der Herrlichkeit wieder vorbei…

Denn Bayer unterlag bereits zum zweiten Mal in einem Berufungsverfahren vor einem US-Gericht, das den Konzern zu einer Schadensersatzzahlung in Millionenhöhe aufgrund einer durch Glyphosat hervorgerufenen Krebserkrankung des Klägers war. Diese Meldung schickte den Aktienkurs im nachbörslichen Handel direkt wieder auf Talfahrt. Fast vier Prozent verlor die Aktie am späten Abend.

Empfehlung für Anleger: Angesichts dieser brisanten Ausgangsposition haben wir die Bayer-Aktie genau unter die Lupe genommen. Wie groß sind die Gewinnchancen? Wo liegen die Risiken? Die Antworten auf diese Fragen können Sie hier nachlesen.