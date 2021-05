Anlegerverlag Nel ASA, Plug Power & Co.: Schlagen die Wasserstoff-Aktien jetzt zurück? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.05.2021, 13:48 | 143 | 0 | 0 16.05.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Aktionäre von sogenannten Wasserstoff-Aktien mussten in den vergangenen Wochen einiges ertragen. Immerhin befinden sich Nel ASA, Plug Power & Co. nach der 2020er-Wahnsinns-Rallye jetzt schon seit Ende Januar in einer ausgeprägten Korrektur. Verluste von 50%, 60% und teilweise sogar über 70% mussten die Anleger erleiden. Doch jetzt könnte die monatelange Leidenszeit möglicherweise vorübergehen… Denn in der vergangenen Woche kündigte Plug Power seine Geschäftszahlen für das erste Quartal an und wusste dabei durchaus zu überzeugen. Denn dem amerikanischen Brennstoffzellenhersteller gelang es im ersten Vierteljahr seine Umsätze um rund 50 Prozent zu steigern. Und das in Zeiten der Corona-Pandemie. Dieses Beispiels verdeutlicht, welch gigantisches Potenzial die gesamte Wasserstoff-Branche aufweist. Fazit: Wasserstoff ist nach wie vor eines der absoluten Mega-Themen unserer Zeit. Mit welcher Aktien Sie momentan die größten Gewinnchancen haben, lesen Sie in unserer Sonderstudie zum Thema Wasserstoff, die Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Hier geht’s zum Download.





