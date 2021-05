Wohl selten hat ein Wochenende bei Plug Power-Aktionären für so viel Spannung gesorgt, wie das verlängerte Himmelfahrtswochenende. Immerhin hat der amerikanische Brennstoffzellenhersteller endlich seine Bilanzprobleme in den Griff bekommen und überdies noch überzeugende Geschäftszahlen für das erste Quartal angekündigt. Jetzt sind die ersten Kurse für (naturgemäß umsatzschwachen) Sonntagshandel da. Zur Erinnerung:

Der Broker Lang & Schwarz bietet auch am Sonntagnachmittag den Aktienhandel an. Zwar sind diese Kurse aufgrund der geringen Anzahl an durchgehandelten Aktien nur bedingt aussagekräftig, geben aber doch schon eine erste Tendenz auf den morgigen Eröffnungskurs. Bei Lang Schwarz notiert Plug Power derzeit rund 1,24 Prozent im Plus – damit setzt die Aktie ihre starke Tendenz zum Wochenausklang weiter fort.

Angesichts der hochspannenden Situationen bei Plug Power haben wir das Unternehmen und vor allem die Aktie genau unter die Lupe genommen. Die Analyse können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.