Die Aktienmärkte wirken festgefahren und kommen irgendwie nicht mehr richtig weiter.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der DAX hält sich zwar wacker über der Marke von 15.000 Punkten, aber zum Knacken der 15.500 Punkte-Marke hat die Kraft noch nicht ausgereicht, wenngleich scheinbar gerade ein neuer Angriff gestartet wird.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich übrigens beim S&P 500-Index ab. Mit seinem Hoch bei annähernd 4.240 Punkten wurde jüngst zwar ein neues Allzeithoch markiert, konnte aber bislang noch nicht verteidigt werden. Derzeit liegt der Index wieder mit 4.174 Punkten darunter.

Deutlich stürmischer geht es dagegen bei den Rohstoffen zu. So steigen die Kurse von Industriemetallen wie Kupfer, Eisenerz, Stahl und Palladium von einem Rekordhoch zum nächsten. Die immer weiter steigenden Preise führen zu regelrechten Panikkäufen an den Weltmärkten, wie zum Beispiel bei Holz, Stahl, Kupfer, Folien, Rohren, Farben und Agrarrohstoffen.

Unternehmen, die von den stark steigenden Rohstoffpreisen profitieren gibt es viele, aber dennoch sollte man auf deren Qualität achten. Viele Qualitätsunternehmen und weiterführende Informationen rund um das Thema Rohstoffe finden Sie hier, in unserem Wochenrückblick! Lesen Sie selbst:

So funktioniert Bergbau...

Caledonia Mining - mächtig gutes Quartalsergebnis

Produktion rauf, Gewinne rauf und Dividende rauf! Alles was Aktionäre lieben!

Lesen Sie mehr

Aguila American Gold / Ximen Mining

Vermögen erhalten und vermehren

Das ist ein verständlicher Wunsch, in diesen Zeiten aber nicht einfach zu bewerkstelligen.

Lesen Sie mehr

Wahnsinn!

Endeavour Silver: Höchste Qualität in den Quartalszahlen und Explorationsergebnissen!

Mit dem Ruf als ‚umweltfreundliches Metall‘ genießt Silber im Zuge des weltweiten Trends hin zu emissionsfreien Technologien extrem hohe Nachfrage! Gut für Endeavour Silver!

Lesen Sie mehr

Osisko Metals / Griffin Mining

Industriemetalle werden von der Überwindung der Corona-Pandemie profitieren

Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Stimmung wirkt sich preistreibend auf Rohstoffe aus.

Lesen Sie mehr

Skeena Resources / Tudor Gold

Es wie die Zentralbanken machen

Diverse Zentralbanken stocken ihre Goldreserven auf. Auch für Privatanleger sind Gold und Goldaktien ein mögliches Investment.

Lesen Sie mehr

Maple Gold Mines / Fiore Gold

Aktien werden immer beliebter

Dass die Zinsen auf dem Nullpunkt sind, veranlasst immer mehr Menschen in Aktien und Fonds zu investieren.

Lesen Sie mehr

OceanaGold / Kore Mining

Gold ist eine Versicherung

So lautet eine Aussage des ehemaligen Chefs der US-Notenbank, Alan Greenspan. Heute gilt dies mehr denn je.

Lesen Sie mehr

Sibanye-Stillwater / Millennial Lithium

Rohstoffgewinnung – smart und digital

Neue Technologien können neue Abbaumöglichkeiten schaffen sowie Abbau, Aufbereitung und Recycling optimieren.

Lesen Sie mehr

Kaum zu glauben!

Bluestone Resources mit weiteren beeindruckenden Bohrergebnissen

Hervorragende Explorationsergebnisse und baldige Edelmetallproduktion in Inflationszeiten. Mehr geht kaum!

Lesen Sie mehr

+++ NEWS SCHLÄGT EIN +++

Kupfer überspringt 10.000 USD! Weitere Preisexplosion vorprogrammiert! Diese Aktie zieht jetzt gewaltig nach!

Wer heutzutage Kupfer sagt, muss auch Kursrallye, krasses Kurspotenzial, steil steigende Kupferpreise und extreme Wachstumsperspektiven für Kupfer-Aktien in den kommenden Monaten sagen!

Lesen Sie mehr

MAG Silver / Kuya Silver

Silber – ein wunderbarer Rohstoff

Schier unendliche Anwendungsmöglichkeiten machen das auch bei Anlegern beliebte Metall zu etwas Besonderem.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/