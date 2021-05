Bei den Impfstoffherstellern ist derzeit einiges los! Der Impfstoff von CureVac steht unmittelbar vor der Zulassung seines Impfstoffes und hat den nächsten Kandidaten bereits in der Pipeline. BioNTech werden die Impfstoffdosen förmlich aus der Hand gerissen, sodass das Unternehmen Umsätze in nie dagewesener Höhe erzielt. Alleine in diesem Jahr sind Umsätze zwischen zehn und zwanzig Milliarden (!) Euro zu erwarten…

Die Aktienkurse zeichnen gleichermaßen ein sehr positives Bild. Zum Wochenausklang sprangen beide Titel regelrecht nach oben. So konnte BioNTech am Freitag rund fünf Prozent zulegen, während CureVac sogar über sieben Prozent explodierte – nach einem Plus von fast neun Prozent am Donnerstag. Beide Aktien notieren damit nur noch rund zehn Prozent von ihren Allzeithochs entfernt…

