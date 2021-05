Anlegerverlag Nach der Aufholjagd: Ist Nel ASA jetzt ein Turnaround-Kandidat? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.05.2021, 17:48 | 133 | 0 | 0 16.05.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was war das denn? Am Freitag drehte Nel ASA im Tagesverlauf richtig auf. Hat die Aktie damit die Aufwärtstrendwende geschafft? Was war passiert: Am Freitagmorgen schlug der norwegische Elektrolysespezialist bei nur 1,57 Euro auf. Ein Minus von 36 Prozent seit dem 3. Mai. Damals notierte Nel ASA noch bei 2,46 Euro. Bei 1,57 Euro gelang dann ein spektakuläres Intraday-Reversal, denn der Kurs schoss auf einmal bis auf 1,71 Euro nach oben. Geht es jetzt weiter hoch? Die Aktie katapultierte sich also mal eben aus dem Stand um zehn Prozent nach oben. Ist die Talfahrt damit gestoppt? Aus Sicht der Charttechnik stellt sich das nächste Kursziel jetzt im ersten Schritt auf die zuletzt hart umkämpfte Zwei-Euro-Marke. Immerhin ein weiteres Aufwärtspotenzial von fast 20 Prozent. Doch dafür wäre es wichtig, dass die Aktie am Montag gut aus den Startlöchern kommt. Ist Nel ASA jetzt ein Turnaround-Kandidat und wie groß sind die Risiken bei einem kurzfristigen Investment? Genau um diese Fragen dreht sich unsere Nel ASA-Sonderanalyse, die Sie an diesem Sonntag ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.





