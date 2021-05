Beim Blick auf den Aktienkurs von BioNTech wird sich manch Anleger hierzulande ärgern, das Potenzial nicht erkannt zu haben und nicht von Anfang an dabei gewesen zu sein. Immerhin war BioNTech der erste Impfstoffhersteller, der für seinen Impfstoff die Zulassung in der EU erhalten hat. Folgerichtig sind die Kurse in den vergangenen Monaten regelrecht explodiert. Doch jetzt erhalten Anleger die zweite Chance.

Denn mit CureVac schickt sich ein weiteres deutsches Unternehmen an, in die Fußstapfen von BioNTech zu treten. Die Zulassung für den CureVac-Impfstoff CVnCoV soll noch im Mai – spätestens aber im Juni – erfolgen und mit dem Impfstoff CV2CoV steht der Nachfolger schon in den Startlöchern. Es ist also gut vorstellbar, dass sich die BioNTech-Geschichte jetzt auch bei CureVac wiederholt.

