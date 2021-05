Bei den Kryptowährungen deutet sich derzeit ein Favoritenwechsel an! Jahrelang galt als ausgemacht, dass sich der Platzhirsch Bitcoin am Ende durchsetzen wird und früher oder später alle anderen kleineren Währungen verdrängen wird. Doch momentan muss die erste Cyber-Devise überhaupt um seine Vormachtstellung fürchten. Denn der erste Herausforderer, Ether, schickt sich an, den Bitcoins den Rang abzulaufen.

Zwar ist die Marktkapitalisierung der Bitcoins immer noch drei Mal so groß wie die von Ether, doch mit dem Kursverlust von rund 10.000 US-Dollar und dem gleichzeitigen Anstieg von Ether um über 30 Prozent werden nun Verschiebungen sichtbar. So ist beispielsweise der Marktanteil von Bitcoins von knapp 70 Prozent zum Jahreswechsel auf weniger als 50 Prozent gefallen!

Die Situation bei den Kryptowährungen bleibt also hochspannend! Angesichts dieser neuen Entwicklungen haben wir die Kryptowährungen unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein großer Sonderreport zu den Themen Bitcoin, Ether & Co. Diese Sonderstudie können Sie heute am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.