Im März 2020 startete dann die nächste Super-Rallye, die den Kurs von 2,68 US-Dollar auf das bisherige Allzeithoch aus dem Januar 2021 bei 75,49 US-Dollar führte. Das bedeutete abermals einen Gewinn von 2.717%! Doch aus dieses Mal folgte der jähe Absturz. Das (bisherige) Tief markierte Plug Power am 10. Mai bei 20,05 US-Dollar. Ein Minus von rund 73 Prozent!

Seit diesem Tief hat die Aktie bis jetzt schon rund 25 Prozent zugelegt. Startet damit die nächste gigantische Rallye beim amerikanischen Brennstoffzellenhersteller? Im Unterschied zu den ersten beiden Aufwärtstrends sind die Voraussetzungen derzeit sogar besser.

Denn das Thema „Klimawandel“ und damit verbunden auch „Wasserstoff“ ist derzeit in aller Munde. So hat sich der neue amerikanische Präsident Joe Biden den Klimaschutz ganz oben auf seine Fahnen geschrieben. Nachdem die USA zunächst in das Pariser Klimaabkommen zurückgekehrt sind, hat Biden jetzt seine Ziele definiert: Bis 2030 wollen die USA ihre Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2005 halbieren! Um dieses Ziel zu erreichen, dürfte die Wasserstofftechnologie von entscheidender Bedeutung sein.

Eröffnet sich bei Plug Power jetzt die insgesamt dritte Chance auf mehr als 1.000%-Kursgewinn?