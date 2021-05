Die entscheidende Phase-III-Studie des CureVac-Impfstoffs CVnCoV läuft derzeit auf vollen Touren. Da die Ergebnisse quasi parallel direkt an die Zulassungsbehörden gesendet werden, ist nach Abschluss der Studie mit einer schnellen Zulassung zu rechnen. Vermutlich sogar noch im Mai. Spätestens im Juni ist das Urteil der Arzneimittelbehörde zu erwarten. Da CureVac gleichzeitig bereits mit der Massenproduktion des Impfstoffs begonnen hat, werden die Auslieferungen unmittelbar nach der Zulassung starten.

Der Aktienkurs von CureVac entwickelt sich entsprechend positiv. Alleine in den beiden Sitzungen vor dem Wochenende schoss die Aktie um 20 Prozent nach oben und hat sich damit in eine glänzende Ausgangsposition gebracht. Denn aktuell fehlen nur noch rund zehn Prozent bis zum Erreichen der bisherigen Bestmarke von 121,89 US-Dollar. Es bestehen also realistische Chancen, dass diese Marke in Kürze geknackt wird.

Empfehlung für Anleger: Wer sich für CureVac entscheidet, sollte die Aktie jetzt aber nicht blindlings kaufen. Wir haben die CureVac-Aktie daher einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Einstiegsszenarien skizziert. Diese Analyse können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.