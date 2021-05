Anlegerverlag Plug Power, Nel ASA & Co.: Morgen sollten Anleger genau hinschauen, denn der nächste Wasserstoff-Boom kann schon am Montag starten! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.05.2021, 21:48 | 97 | 0 | 0 16.05.2021, 21:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Welch heftige Korrektur mussten Aktionäre von sogenannten Wasserstoff-Aktien in den vergangenen Wochen durchleben. Schließlich geht es mit Plug Power, Nel ASA & Co. seit Ende Januar quasi steil nach unten. Doch jetzt bestehen berechtigte Chancen, dass sich das Blatt in Kürze zum Guten wendet. So hat der amerikanische Brennstoffzellenhersteller in den vergangenen Tagen gleich zwei Nachrichten veröffentlicht, die Hoffnung machen. Zum Einen konnte der Konzern seine Bilanzierungsprobleme lösen und hat die bisher fehlerhaften Bilanzen jetzt bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht, zum Anderen kündigte Plug Power überzeugende Geschäftszahlen für das erste Quartal an. Die Aktienkurse haben nach diesen Ankündigungen bereits spürbar angezogen und es ist durchaus möglich, dass Plug Power damit der gesamten Branche zu einem Comeback verhilft. Fazit: Wasserstoff ist nach wie vor eines der absoluten Mega-Themen unserer Zeit. Mit welcher Aktien Sie bei einem Comeback die größten Gewinnchancen haben, lesen Sie in unserer Sonderstudie zum Thema Wasserstoff, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.





