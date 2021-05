Insgesamt befindet sich der Euro gegenüber dem polnischen Zloty seit Anfang 2020 in einer Aufwärtsbewegung, hierbei ging es von 4,25 PLN auf 4,68 PLN bis Anfang April dieses Jahres aufwärts. Seitdem allerdings befindet sich das Paar in einer untergeordneten Korrektur und setzte in der abgelaufenen Woche zurück auf die Aperitifs um 4,5202 PLN zurück. Zuvor gab es einen kleineren Ausschlag zur Oberseite, der bis an knapp 4,60 PLN heranreichte. Unter technischen Aspekten ist jedoch eine 1-2-3-Korrektur noch nicht abgeschlossen worden, hierzu fehlen tiefere Tiefs, als die aus April. Dieses Szenario könnte bei Erfüllung der Einstiegsvoraussetzungen für ein Short-Investment herangezogen werden.

Korrekturausweitung möglich

Als Einstiegsvoraussetzung für ein erfolgreiches Investment mit Zielen an den aktuellen Jahrestiefs von 4,4707 PLN wird ein nachhaltiger Bruch der Apriltiefs bei 4,5202 PLN definiert. Hierzu könnte dann das Mini Future Short WKN VQ6GEJ zum Einsatz kommen und verspricht eine Renditechance von 38 Prozent. Sollte jedoch der Euro gegenüber dem polnischen Zloty mindestens über 4,5769 PLN aufwerten, kämen weitere Gewinne in den Bereich von 4,6037 PLN und darüber sogar an das markante Widerstandsniveau um 4,65 PLN ein Spiel.