FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürften nach den deutlichen Gewinnen vom Freitag ohne Schwung in die neue Woche starten. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,03 Prozent auf 15 411 Zähler. Die Aufholjagd zum Wochenausklang hatte dem Dax doch noch eine leicht positive Wochenbilanz beschert, obwohl er zwischenzeitlich auf ein Tief seit Ende März gefallen war. Für den EuroStoxx 50 wurde am Montagmorgen zuletzt ein Anstieg von rund 0,2 Prozent erwartet.

Wie die Commerzbank am Morgen schrieb, haben die Sorgen der Anleger zuletzt wieder nachgelassen, vor allem was die Inflations- und Zinsperspektiven in den USA betrifft. Dort sei die Erholung auch zuletzt angeführt worden von den an der Nasdaq vertretenen Technologiewerten, was diesen auch hierzulande etwas Aufwärtspotenzial verschaffen könnte.