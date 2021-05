Parallel zur Zulassung hat CureVac bereits die Produktion des Impfstoffes hochgefahren, um im Erfolgsfall sofort mit der Auslieferung beginnen zu können. Das scheint auch bitte nötig, denn mittlerweile funktioniert die Infrastruktur in Sachen in Impfen in Deutschland hervorragend – die Impfzentren und Hausarztpraxen leisten gute Arbeit. Beide Standbeine könnten wohl deutlich mehr Verimpfen, wenn es denn ausreichend Impfstoff gäbe.

„Impfen, Impfen, Impfen“ – Wissenschaftler sind sich einig, dass Impfen das wirksamste Mittel zur Bekämpfung der Pandemie ist. Umso ärgerlicher, dass es überall an den nötigen Impfstoffen fehlt. Doch jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels. Denn der Tübinger Impfstoffhersteller CureVac hat die Zulassung für seinen Impfstoff CVnCoV längst beantragt und rechnet zeitnah mit einer Zulassung. Vermutlich noch im Mai – spätestens im Juni.

Wie groß der Absatzmarkt für Impfstoffe weltweit ist, zeigen derzeit die verheerenden Bilder beispielsweise aus Indien mit täglich mehreren Tausend Toten. Kaum auszudenken, wenn sich die weitaus schlimmer verlaufenden Virus-Mutationen rund um den Globus verbreiten. Wie viel Geld schon jetzt mit Impfstoffen verdient wird, belegt Konkurrent BioNTech, der allein im ersten Quartal über zwei Milliarden Euro umgesetzt hat!

Gigantische Absatzchancen für CureVac

CureVac beschränkt sich allerdings nicht auf das Warten auf die Zulassung seinen Impfstoffkandidaten, sondern arbeitet bereits fieberhaft an einem Nachfolger. Der Impfstoff CV2CoV befindet sich derzeit in der Testphase und weist bei ersten Tierversuchen herausragende Ergebnisse auf. Nach den Impfungen konnten eine extrem starke Immunantwort und eine verstärkte Antikörperbildung in Abhängigkeit von der Stärke der Dosis festgestellt werden.

Die CureVac-Aktie entwickelt sich entsprechend positiv. Anfang Mai sprang der Kurs auf einen neuen historischen Höchststand von 121,89 US-Dollar. Zwar folgte anschließend ein kurzer Einbruch, doch jetzt scheint sich die Aktie erholt zu haben. Denn am Donnerstag und Freitag vergangener Woche ging es für den Kurs massiv nach oben. Mittlerweile notiert CureVac bei rund 110 US-Dollar und damit in Reichweite zu den Bestmarken.

Fazit: CureVac schickt sich an, den Markt der Impfstoffhersteller in Kürze kräftig durcheinander zu wirbeln. Davon sollte auch die Aktie profitieren.